RDJ Simulations - Virtual Real For MSFS

RDJ Simulations presents Virtual Real For MSFS.

RDJ Simulations presents an incredible scenery viewer for those who have VR headsets. Included is a highly stable virtual aircraft that has even the weather stabilized and that has unobstructed views with many saved flights over the world’s most incredible aerial viewing locations.

This add-on does not require that you need a VR headset. It works in normal MSFS flight mode also. It also includes several boats and ships, helicopters and space craft to view the MSFS world at 250 thousand feet in VR or normal.

The saved flights include:

RDJ_VIRTUAL_REAL_AIRCRAFT_CARRIER_FLEET____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_ALCATRAZ____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_AMAZON_BOAT____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_AREA_51____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_ASTEROIDS____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_BERMUDA____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_BLIMP_NYC____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_CAPE_CANAVERAL____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_CHRIST_REDEEMER_BRAZIL____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_CONTAINER_SHIP____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_CONTAINER_SHIP_FOG____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_CONTAINER_SHIP_INTERIOR_GOLDEN_GATE

RDJ_VIRTUAL_REAL_DEVILS_TOWER_CLOSE_ENCOUNTERS____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_ELEPHANTS_RUN_WILD____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_EYE_OF_THE_SAHARA____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_FT_BENNING_JUMPTOWERS____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_GARBAGE_BARGE____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_GIZA_PYRAMIDS____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_GOLDEN_GATE_BRIDGE____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_GRAND_CANYON____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_GRAND_CANYON_SKYWALK____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_HAWAII_PEARL_HARBOR____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_HOLLYWOOD____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_HONOLULU____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_HUEY_NYC____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_ISS_EXTERIOR____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_JERUSALEM____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_KILAUA_VOLCANO____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_LAS_VEGAS_NIGHT____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_LONDON____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_MATTERHORN_SWITZ____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_METEOR_CRATER____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_MONUMENT_VALLEY____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_MOSCOW____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_MT RUSHMORE____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_MT_EVEREST____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_MT_FUJI____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_MT_KILILIMAJARO____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_MT_MCKINLEY____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_MT_SURIBACHI____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_NIAGRA_FALLS____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_NYC____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_ORCA_BOAT_ADVENTURE____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_POTASH_PONDS_USA____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_ROME____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_SPACE_BALLOON____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_STAR_TREK____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_STONEHENGE____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_TAJ_MAHAL_INDIA____VR

RDJ_VIRTUAL_REAL_TANKER_SHIP_GOLDEN_GATE____VR

